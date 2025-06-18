Genç yetenekler belli oldu

1992 yılından bu yana genç tasarımcıları sektörle buluşturan ve Türk moda dünyasına Bahar Korçan, Özgür Masur, Zeynep Tosun, Hakan Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu çok değerli isimler kazandıran Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda 2025 finalistleri belirlendi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından, yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen Türkiye’nin ilk ve en prestijli moda tasarım yarışmasında, yarı finale katılan genç tasarımcılar, yüz yüze mülakatta tasarımlarını sergiledi. Jüri Başkanlığını İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Etkinlikler Komitesi Başkanı Nejdet Ayaydın’ın yaptığı, Gül Ağış ve Belma Özdemir mentorluğundaki jüri değerlendirmesi sonucunda, final ve gala gecesi için yarışmaya hak kazanan 10 isim belirlendi. Anıl Can Makar, Başak Doğan, Elif Kocamaz, Eylül Dicle Baki, Göksu Bilgen, Orhan Bayraktaroğlu, Özge Çelikel, Samet Topuz, Selçuk Durdu ve Taha Mert Tosun, 16 Ekim’de gerçekleşecek finalde defile yapmaya hak kazandı. Belirlenen bu 10 finalist, mentor tasarımcılar gözetiminde koleksiyonlarını hayata geçirip defileye hazırlanacakları hummalı bir süreçten geçecek. Finale kalan 10 yarışmacıyı atölye ve danışmanlık desteği, 60.000 TL koleksiyon hazırlama ve malzeme bedeli, uluslararası bir fuar ziyareti hakkı, PR ve tanıtım ödülleri ile Moda Tasarımcıları Derneği’ne bir yıllık üyelik hakkı bekliyor. Yarışmada ilk 3 dereceyi alacak finalistler; yurt dışı eğitim ödülü hakkı, yurt içinde bir yıllık İngilizce dil eğitimi hakkı

kazanırken, yarışmanın birincisi 200 bin TL’lik, ikincisi 150 bin TL’lik, üçüncüsü ise 100 bin

TL’lik para ödülünün sahibi olacak.