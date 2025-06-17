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İstanbul Park TOSFED’e emanet

2005 yılındaki açılışından bu yana, 9 kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park’ta, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yönetiminde yeni bir dönem başlıyor.

Giriş: 17 Haziran 2025 Salı
İstanbul Park TOSFED’e emanet

İstanbul Park pistinin mülkiyetine sahip olan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolün ardından, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor tesisi olan İstanbul Park yarış pistinin tüm işletme sorumluluğu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na (TOSFED) verildi. TOSFED yönetiminde başlayacak yeni dönem, İstanbul Park’ta yapılan basın toplantısında Federasyon Başkanı Eren Üçlertoprağı tarafından duyuruldu. Toplantıda, TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, TOSFED Başkan Yardımcıları Faruk Süren, Cemil Onur Sürmeli, Beyza Avcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Eren Üçlertoprağı; 20 sene önce inşa edilen tesisin uzun zamandır etkin şekilde kullanılamadığını hatırlatarak, TOSFED yönetiminin yoğun çabaları neticesinde başlayan bu yeni dönemde, tek gayelerinin kamu faydasını ilk öncelikleri yaparak, Türkiye’nin tek uluslararası yarış pistinin otomobil sporlarına, vatandaşlara ve spor turizmi vasıtasıyla ülkeye fayda sağlayacak şekilde işletilmesi olacağını açıkladı. Pistte öncelikle kapsamlı bir revizyon ve tadilat çalışması yapılması gerektiğini belirten Eren Üçlertoprağı, “Devamında otomobil sporlarını yayma ve geliştirme ilkemiz çerçevesinde; farklı seviyelerde uluslararası ve ulusal yarışmalar organize etmeyi, sporcularımız için antrenman programları yürütmeyi, sürüş eğitimleri ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlemeyi, otomobil ve ilgili sektör firmalarıyla yapılacak işbirlikleri ile İstanbul Park’ı ülkemizin otomobil sporları ile otomotiv etkinliklerinin merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca pistin içindeki alana Uluslararası standartlarda bir karting pisti inşa etmek, en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi. Eren Üçlertoprağı, sözlerini “Sporumuz açısından bir milat olabilecek yepyeni bir sayfa açmamıza izin veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sporumuza her daim büyük imkanlar sağlayan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, bizlere güvenerek Türk sporuna böylesine kıymetli bir tesisin kazandırılmasını mümkün kılan Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve iki Bakanlığımızın ilgili tüm birim yöneticilerine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde tamamladı.

İstanbul Park TOSFED Formula

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