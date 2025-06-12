Magazin Hattı

Matteo Bocelli İstanbul’da sahne alacak

İtalyan sanatçı Matteo Bocelli “Summer Nights” turnesi kapsamında Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak.

Giriş: 12 Haziran 2025 Perşembe
Matteo Bocelli İstanbul’da sahne alacak

Klasik ve modern pop müziği bir araya getirerek eşsiz bir kimlik yaratan 27 yaşındaki Matteo Bocelli, göz kamaştırıcı şovu “Summer Nights” ile kalplere dokunan romantik şarkıları ve modern pop esintileriyle dolu repertuarıyla İstanbul’da 17 Haziran Salı akşamı, saat 21.00’dan itibaren unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Bocelli genç yaşına rağmen dünyanın en büyük sahnelerinde yer alarak müzik yıldızlığını tatmış bir sanatçı. 21. yüzyıl popunu klasik bir bakış açısıyla yeniden yorumlarken, dinleyicilerine hem ilham hem de huzur sunuyor. “Hayatta her son bir başlangıçtır” diyen Matteo “Ve ben buradayım. Her zaman buradayım” diyor.

Müzik yeteneği efsane tenordan!

Andrea Bocelli’nin oğlu ve zaman zaman sahne ortağı olan, küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüyen Matteo Bocelli’nin müziğe olan tutkusu çocuk yaşta piyano dersleriyle başladı. 16 yaşında bu tutkusunun bir kariyere dönüşeceğini fark eden genç sanatçı, müzikal yolculuğunun ilk konserini Roma’daki Kolezyum’da verdi. 2018’de babası Andrea Bocelli ile birlikte seslendirdiği “Fall on Me” adlı düet ile ebeveyn-çocuk ilişkisini yansıtan duygusal bir eser olarak dünya çapında 400 milyon dinlenmeyi aştı. Bu birikimi ve merakını kendi yorumunu yansıttığı ilk solo albümü “Matteo” ile dinleyicilerle buluşturdu. Bu albümle sadece vokal yeteneğini değil, aynı zamanda şarkı yazarlığı konusundaki ustalığını da sergileyen Bocelli, Ed Sheeran’ın ona özel olarak yazdığı “Chasing Stars” gibi eserlerle, aile bağlarının ve kimlik arayışının derin temalarını etkileyici bir şekilde işledi. Klasik müziğin yanı sıra Whitney Houston, Frank Sinatra gibi büyük isimleri dinleyerek büyüyen Matteo, 2020’de yayımladığı “Solo” adlı aşk şarkısıyla ise hem klasik aryalara hem de modern hitlere selam göndererek geniş bir dinleyici kitlesi kazandı.

Summer Nights Matteo Bocelli italya

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tatil Ailece tekne keyfi...

Nuri-Selin Has çifti Türkbükü'nde demirli teknelerinde objektiflere yansıdılar.
Magazin Hattı Matteo Bocelli İstanbul’da sahne alacak

İtalyan sanatçı Matteo Bocelli “Summer Nights” turnesi kapsamında Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak.

Tatil Bodrum'da koyu sohbet...

Genç iş insanı Murat Gezer eşi Nazlı Çarmıklı Gezer ve dostlarıyla birlikte Bodrum'da...
Güncel Endonezya anılarını paylaştı

Yakında çıkacak yeni kitabının fotoğraflarını çekmek üzere Endonezya'ya giden yazar Aslıhan Sabancı deneyimlerini HT Kulüp'e anlattı.
Tatil Genç Koç'un tatil eğlencesi...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Bodrum'da arkadaşlarıyla tatil yapıyor.
Güncel Japonya'da hem iş hem tatil...

Genç iş insanı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, özel bir etkinlik için Japonya'ya gitti.
Söyleşi 'Endonezya'da böcek saldırısına uğradım'

Yakında çıkacak yeni kitabının fotoğraflarını çekmek üzere Endonezya'ya giden Aslıhan Sabancı, yaşadıklarını HT Kulüp'e anlattı

Jet Set İstanbul'da heyecanlı bekleyiş

Amerika’daki bir festivalde sahne alan dünya yıldızı Jennifer Lopez'in hayranları 5 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenecek konser için gün sayıyor.
Güncel Koçlar mavi yolculukta...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Caroline Koç, kızı Aylin ile birlikte mavi tura çıktı.
Güncel Bodrum'da tatile başladı

Yasemin Özilhan ailesiyle birlikte Bodrum'daki yazlık evine giderek keyifli tatiline başladı.
Magazin Hattı Göcek'e demirledi

Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği Başkanı Sinem Nefesoğlu, Göcek'te tekne tatiline başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.