Magazin Hattı

Zamansız tasarımlar buluştu

Mobilya dünyasının köklü markası yeni koleksiyonunu görkemli bir lansman gecesiyle tanıttı

Giriş: 23 Mayıs 2025 Cuma
Zamansız tasarımlar buluştu

Mobilya dünyasının köklü markalarından MN Bilgili Mobilya, zarafeti ve işlevselliği buluşturan yeni koleksiyonunu görkemli bir lansman gecesiyle tanıttı. TheGalliard Vadistanbul’da gerçekleşen bu özel davet, tasarım ve mimari dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik, Serkan Ennaç’ın ev sahipliğinde; estetik, zanaat ve ilhamın iç içe geçtiği unutulmaz anlara sahne oldu. MN Bilgili Mobilya’nın ikinci kuşak yöneticisi Nilgün Bilgili Yürekli, gecede yaptığı konuşmada markanın 47 yıllık tarihine vurgu yaparak, mobilya üretiminin ötesinde bir yaşam kültürü sunduklarını belirtti. “Zanaatkârlıkla şekillenen geçmişimiz, bizi zamansız bir tasarım anlayışına taşıyor. Me Collection, bu vizyonun bir yansımasıdır.” Dedi. Yeni koleksiyonun tasarımında imzası bulunan Sezgin Aksu ve Massimiliano Caruso, fonksiyonelliği estetikle buluşturan parçalarıyla dikkat çekti. Modüler yapısıyla farklı yaşam alanlarına uyum sağlayan koleksiyon, el işçiliği ve kaliteli malzeme kullanımıyla da öne çıktı. Nilgün Bilgili Yürekli, “Bu koleksiyon bireyin özne olduğu bir yaşam anlayışını temsil ediyor,” diyerek çağdaş yaşamın çok katmanlı yapısına yanıt verdiklerini vurguladı. Geceye damgasını vuran bir diğer konuşma ise MN Bilgili Mobilya’nın 2.kuşak yöneticilerinden Mustafa Bilgili’den geldi. Markanın üretim ve ihracat gücünü anlatan Bilgili, “Biz yalnızca ürün değil, hikâye üretiyoruz,” sözleriyle vizyonlarını özetledi. Yüksek kapasiteli üretim altyapısıyla uluslararası projelere özel çözümler sunduklarını belirten Bilgili, sürdürülebilirlik ilkesini de markanın temel taşı olarak tanımladı. Yıllardır mobilya sektörüne yön veren MN Bilgili Mobilya, bu lansmanla sadece yeni bir koleksiyon değil, aynı zamanda geleceğe uzanan güçlü bir vizyon sundu. Üçüncü kuşağın da firmaya katılmasıyla gençleşen yapısı, markanın dinamizmini gözler önüne serdi. Sanatın, tasarımın ve işbirliğinin bir araya geldiği bu gecede, konuklar hem ilham aldı hem de geleceğin yaşam alanlarına dair yeni bir bakış kazandı. MN Bilgili Mobilya, köklerinden aldığı güçle geleceği tasarlamaya devam ediyor.

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