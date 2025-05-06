Magazin Hattı

Vardar'dan anlamlı ziyaret!

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 2015 yılında sosyal sorumluluk projesiyle hayata geçirdikleri Sinan Tülin Vardar Anaokulunu ziyaret etti.

Giriş: 06 Mayıs 2025 Salı
Vardar'dan anlamlı ziyaret!

Turizmci iş insanı Jolly Yönetim Kurulu Başkanı ve Beşiktaş Spor Kulübü eski As Başkanı Mete Vardar, kardeşi Mert Vardar ile 2015 yılında hayata geçirdikleri anaokulunu ziyaret etti. Anne ve babasını özel proje ile gururlandıran iş insanı Vardar, okulu ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Gururlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan iş insanı 'Ertelenen 23 Nisan etkinliği bugün okulumuzda tüm enerjisi ile gerçekleşiyor. Birbirinden güzel etkinlikliklerle, geleceğimizin pırıl pırıl gülen gözlerindeki ışığı görmek beni çok mutlu ediyor. Umut ediyorum ki güzel ülkemizdeki bütün çocuklarımızın geleceği huzurlu, mutlu ve başarılı olsun. Bu vesile ile okulumuzun müdürü Ali Yücel ve müdür yardımcımız Gözde Çınar’a öğrencilerimize verdikleri destek için çok teşekkür ederiz.' notuyla yayınladı.

Mete Vardar

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Magazin Hattı Vardar'dan anlamlı ziyaret!

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 2015 yılında sosyal sorumluluk projesiyle hayata geçirdikleri Sinan Tülin Vardar Anaokulunu ziyaret etti.

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