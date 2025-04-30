Başarım Sensin Derneği'nden davet...

Başarım Sensin Derneği, Bvs Group ev sahipliğinde, Kanlıca Paysage Restaurantta dernek üyerlerine ve bağışçılarına bir akşam yemeği verdi. Program kapsamında; Bilim, Sanat, Turizm ve Tarih Yazarı, Kurumsal Konuşmacı, Serda Büyükkoyuncu Hayat Yolculuklarını paylaştıkları nefis anlatımları ile davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin bir de Sürpriz sanatçı konuğu vardı. Herkesin severek takip ettiği değerli sanatçı Cenk Eren de Bu akşama katılarak destek sağladı. Başarım Sensin Derneği, Üniversitede okuyan, Maddi imkansızlıklar içinde olan başarılı öğrencilere destek sağlamak amacıyla, iş hayatında ve Sosyal hayatında aktif olan, başarılı çalışmalara imza atan 14 üyesi ile Şule Argüder öncülüğünde 2013 yılında kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir!” Sözünden yola çıkan “Başarım Sensin Derneği’ Boğaziçi Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çapa Tıp Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gençlerimize burs sağlamaktadır. Destek oldukları öğrencilere sadece üniversite süresince değil, okullarını bitirdikten sonra da kariyer ve iş anlamında yardımcı olmaktadır.