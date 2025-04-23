Boğaz'da alışveriş festivali...

Brands and More, baharın coşkusunu Hawaiian Tropic Alışveriş Şenliği ile kutladı. Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da gerçekleşen renkli davet, TOÇEV yararına düzenlenerek çocukların eğitimine katkı sağladı. Aslı Özdemir organizasyonuyla hayata geçen etkinlikte; moda, güzellik, dekorasyon, kozmetik gibi çeşitli markalarının stantları, eğlenceli şovlar ve ilham verici söyleşiler bir araya geldi. Romu Ristorante’nin katkılarıyla ve Gaok Events’in özenle hazırladığı Hawaiian Tropic konseptiyle gün boyu süren programda katılımcılar alışveriş keyfi yaparken, aynı zamanda alanında uzman isimlerin bilgi dolu söyleşisine katıldı. Leaf Co’nun harika çiçekleriyle süslenen alan baharı İstanbul’a getirdi. Ünal Güner, Ayşe Tolga, Esra Ezmeci, Hülya Kayhan, Tuna Tüner ve Ela Çankaya’nın gerçekleştirdiği söyleşiler, konuklar tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Etkinliğe katılarak destek veren ünlü isimler arasında ise Asuman Tokgöz, Aslı Enver, Aslıhan Doğan Turan, Güzide Duran, Demet Şener, Açelya Akkoyun, Feyza Civelek, Özlem Yıldız, Kadriye Olgar yer aldı. Kalabalık katılımın yaşandığı şenlikte ziyaretçiler hem alışverişin hem de eğlencenin keyfini çıkardılar.