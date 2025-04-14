Magazin Hattı

Hedef '500 bin' çoçuk

Türkiye'nin en büyük mobil eğlencesi 'Playland Eğlence Tırı', 23 Nisan Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda deprem bölgesindeki çocuklar için yola çıkıyor.

Giriş: 14 Nisan 2025 Pazartesi
Hedef '500 bin' çoçuk

Türkiye'nin en büyük mobil eğlencesi 'Playland Eğlence Tırı', 23 Nisan Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda deprem bölgesindeki çocuklar için yola çıkıyor. İlk olarak 2022 yılında yola çıkan ve 'Eğlence Her Yerde' sloganıyla şimdiye kadar 300 bin çocuğa ulaşan 'Playland Eğlence Tırı', 2025 yılı rotasını belirledi. Geleneksel hale getirilen ve ulaştığı noktalarda binlerce çocuğa ücretsiz eğlence imkanı sağlayan mobil eğlence festivali, bu yıl deprem bölgesini odağına aldı.


Playland Eğlence Tırı, dünyanın ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'dan yola çıkarak; Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya dahil olmak üzere toplam 17 farklı noktada çocuklarla buluşacak.

'Bu tır umut ve neşe taşıyor'


Deprem bölgesinde 200 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen ve kendi alanında bir ilki gerçekleştiren Playland, 'Eğlence Her Yerde' sloganı ile milyonlarca çocuğa sadece oyun değil umut, neşe ve mutluluk da taşıyor. Ulaştığı noktalarda heyecan ve merakla beklenen 'Playland Eğlence Tırı'; şişme oyun alanları, Survivor parkurları, elektronik oyuncaklar, geleneksel oyunlar, mini golf sahaları ve dev jengalar gibi sayısız eğlenceyi yine günün anlamına yaraşır minik hediyelerle süsleyerek çocuklara ulaştırıyor. Bu dönemde 200 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen 'Playland Eğlence Tırı', toplamda 500 bin çocuğa ulaşmış olacak.

'Çok büyük ve anlamlı bir sorumluluk'


Playland CEO’su Seydi Taş ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde çocukların hayatına bir nebze olsun neşe katmak, onları bir günlüğüne de olsa gülümsetmek bizim için büyük ve anlamlı bir sorumluluk. Bu festival, sadece bir etkinlik değil; çocuklar için umudu, mutluluğu ve iyileşmeyi hatırlatma alanı. Şimdiye kadar 300 bin çocuğa ulaştık, bu yıl projemizin üçüncü yılı olacak ve bu proje ile toplamda yarım milyon çocuğun yüzünü güldürmüş, kalbine dokunmuş olacağız. Hedefimizde ise ülkemizin en ücra bölgeler de dâhil milyonlarca çocuğa ulaşmak ve onların yüzünde bir tebessüme vesile olabilmek" dedi. 'Playland Eğlence Tırı'nın rotası ve tarih bilgileri, 23 Nisan 2025 öncesi Playland sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.



23 Nisan Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Hafta sonu Boğaz havası...

Ronit Gülcan, Alize Dinçkök, Sernur Çiftçi ve Başar Kozanoğlu hafta sonunu İstanbul'un gözde semti Bebek'te geçirdiler.
Güncel Bolu'da hem iş hem eğlence

Yoğun iş temposunda çalışan mimar Alara Koçibey, projesi için dostlarıyla Bolu'da bir araya geldi.
Güncel Minik dostları için yola çıktılar

Hayvansever ünlü isimlerden Derin Mermerci ve Şebnem Çapa, hafta sonu yola çıkarak sokak hayvanlarını besleyip hayvan çiftliklerini ziyaret ettiler.
Magazin Hattı Hedef '500 bin' çoçuk

Türkiye'nin en büyük mobil eğlencesi 'Playland Eğlence Tırı', 23 Nisan Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda deprem bölgesindeki çocuklar için yola çıkıyor.
Güncel Kızının yeni yaşını kutladı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eda Kosif kızı Melis'in yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

Güncel 15 milyon TL değerinde dövizi çalındı

Yeni evine taşınan Dalia Garih'in, kasasında bulunan 15 milyon TL değerinde dövizinin çalındığı ortaya çıktı.

Davetler Sakıp Sabancı, ödüllerle anıldı

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı´nın aramızdan ayrılışının 21’inci yılında, vasiyeti üzerine verilmeye devam edilen “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri” sahiplerini buldu.

Magazin Hattı “Eternal Tribe” sergisi...

Sanatçı Elif Konur ve Tuğba Konur'un eserlerinin yer aldığı resim ve heykel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Jet Set "Keşke daha çok çocuğum olsaydı"

Ünlü şarkıcı Chris Martin ile 2016'da biten evliliğinden iki çocuğu olan Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow, daha çok çocuk sahibi olmadığı için yaşadığı pişmanlığı dile getirdi
Güncel Sabancı: 'Ayrılık yok'

Etiler'de objektiflere yansıyan Hakan Sabancı, Hande Erçel ile ilişkisinin devam ettiğini belirterek 'Ayrılık yok' açıklaması yaptı.
Güncel Zorlular'ın Yeni Zelanda tatili...

Tatil için rotalarını Yeni Zelanda'ya çeviren Berrin-Olgun Zorlu çifti dostlarıyla birlikte ülkeyi havadan ve karadan keşfe çıktı.
Magazin Hattı 'Fısıldayan Duvarlar'

Dünyaca ünlü ressamımız Burhan Doğançay’ın hayatını anlatan 'Fısıldayan Duvarlar' belgeseli önceki akşam İstanbul Modern'de yapılan özel gösterimle gerçekleşti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.