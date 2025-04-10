Magazin Hattı

'Fısıldayan Duvarlar'

Dünyaca ünlü ressamımız Burhan Doğançay’ın hayatını anlatan 'Fısıldayan Duvarlar' belgeseli önceki akşam İstanbul Modern'de yapılan özel gösterimle gerçekleşti.

Giriş: 10 Nisan 2025 Perşembe
'Fısıldayan Duvarlar'

Yönetmenliğini Eylem Kaftan’ın yaptığı, dünyaca ünlü ressamımız Burhan Doğançay’ın hayatını anlatan 'Fısıldayan Duvarlar' belgeseli ilk gösterimini önceki akşam İstanbul Modern'de yapılan özel gösterimle gerçekleşti. Galaya sanat ve cemiyet hayatından bir çok isim katıldı. Özel gösterim olan galaya katılanlar arasında Mehmet Günsur, İsmail-Esra Özkan, Ali Ülker ve Dursun Gündoğdu vardı. Belgeselde İlk Kez Gün Yüzüne Çıkan Fotoğraflar Fısıldayan Duvarlar, 1960'lardan 2000'lere toplumsal değişim rüzgarlarını Doğançay’ın resimleriyle ifade ederken, sanatçının 114 ülkede çektiği fotoğrafları da ilk kez bu belgeselde gün yüzüne çıkarıyor. Bugün Metropolitan Müzesi gibi dünyanın en büyük sanatsal anıtları olarak tanımlanan dünya müzelerindeki eserleriyle günümüze nasıl konuştuğunun da izini sürüyor. Burhan Doğançay’ın Hayat Arkadaşı Angela Doğançay Fısıldayan Duvarlar, sanatçının yolculuğundaki dayanıklılık temalarından, imza tarzını arayışına yolculuğunun izini sürüyor. Sanatçının mirasını ölümsüzleştirmeye kendini adamış hayat arkadaşı Angela Doğançay filmin baş karakteri olarak öne çıkıyor. Fısıldayan Duvarlar'ın sinematik dili, Doğançay'ın resimlerinde başardığı gibi, sokaktan esere, eserden hayata gidip gelen, bir kolaj, 'Çift Gerçekçilik' tarzı yaratıyor.

Onur AYDIN

Fısıldayan Duvarlar Burhan Doğançay Eylem Kaftan

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