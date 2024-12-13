Lezzet ve eğlence buluştu

İş insanı Mahir Gündüz, ilk olarak fine dining konseptiyle ‘Abdi Bey Lokantası’nı açarak geleneksel tatları modern gastronomi dokunuşlarıyla lezzetseverlerle buluşturdu. Şimdi de ‘Perri Karaköy’ü İstanbul yeme içme hayatına kazandıran Gündüz, Karaköy’ün kalbinde, tarihi yarımada ve Haliç’in eşsiz manzarası eşliğinde, ayrıcalıklı ve kaliteli hizmet yaklaşımıyla misafir memnuniyetine odaklanıyor. Perri Karaköy’de Leyla Alaton, Hülya-Cem Kalyoncu gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla oldukça hareketli ve renkli bir davetle açıldı. İstanbul’un en özel restoranlarından biri olmaya hazırlanan Perri, konuklardan tam not alırken geceye Yıldız Asyalı’nın

muhteşem keman şovu damgasını vurdu. Gecenin ev sahipliğini; otelcilik ve hizmet sektöründe 20

yılı aşkın deneyimi ve markasıyla sektörde adından söz ettiren iş insanı Mahir Gündüz yaptı.