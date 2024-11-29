Magazin Hattı

Yılbaşına özel davet

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları yılbaşı özel davetinde bir araya geldiler.

Giriş: 29 Kasım 2024 Cuma
Yılbaşına özel davet

Damat Tween Nişantaşı mağazasında Kerem Alışık ev sahipliğinde düzenlenen Yılbaşı Özel daveti, iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından aralarında Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, Hüsna Engin, BMD Başkanı Sinan Öncel, İlhan Mansız, Mustafa Üstündağ, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Ümit Karan ve Ersin Kayalar’ın da olduğu pek çok ünlü ismi buluşturdu. Lüks erkek giyimde dünyanın önde gelen markalarından birine dönüşen Damat Tween’in Nişantaşı mağazasında düzenlenen Yılbaşı Özel Daveti, iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü ve başarılı isimlerini buluşturdu. Damat Özel Dikim koleksiyon yüzü Kerem Alışık’ın ev sahipliği yaptığı erken yılbaşı kutlamasında, konuklar DJ Erkan Şen’in muhteşem performansı eşliğinde yeni yılın heyecanını ve coşkusunu hep birlikte yaşadı. Reklam kampanyası yayına girer girmez sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Damat Özel Dikim’in yeni koleksiyonunun tanıtımının da yapıldığı davete, aralarında Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, Hüsna Engin, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, İlhan Mansız, Mustafa Üstündağ, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Ümit Karan ve Ersin Kayalar’ın da olduğu pek çok ünlü isim katıldı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkan Süleyman Orakçıoğlu “Dünyanın en prestijli kumaş seçkisini eşsiz ve usta terzilik sanatıyla birleştiren ve smokin, takım elbise ve gömlektasarımlarıyla farkını ortaya koyan Damat Tween, yılbaşı şıklığı için de müşterilerimizin ilk tercihi olacak” dedi.


Nazif Şahin KARPUZ

damat

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