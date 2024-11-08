İstanbul'da mücevher daveti

Çevre dostu faaliyetlere büyük ilgi gösteren hanımlar, dün Türkiye'de muhteşem bir lansmana tanık
oldular. Emilia Lab Grown, InterContinental İstanbul Hotel'de gerçekleştirdiği etkinlikte, ekolojik ayak
izini en aza indiren sürdürülebilir pırlantalarını tanıttı. Davet, iş, sanat ve cemiyet dünyasından
hanımlardan tam not aldı. İlk kez mankenler tarafından sergilenen bu pırlantalar, sürdürülebilir lüksün yeni bir yüzünü ortaya koydu. Etkinliğe, Türkan Şerbetçi, Neslihan Kozanoğlu, Meltem Demir, Arzu Kunt ve Arzu Özal gibi isimler katıldı.