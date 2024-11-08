Magazin Hattı

İstanbul'da mücevher daveti

Sürdürülebilir pırlanta lansmanı, iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerine tanıtıldı.

Giriş: 08 Kasım 2024 Cuma
İstanbul'da mücevher daveti

Çevre dostu faaliyetlere büyük ilgi gösteren hanımlar, dün Türkiye'de muhteşem bir lansmana tanık


oldular. Emilia Lab Grown, InterContinental İstanbul Hotel'de gerçekleştirdiği etkinlikte, ekolojik ayak


izini en aza indiren sürdürülebilir pırlantalarını tanıttı. Davet, iş, sanat ve cemiyet dünyasından


hanımlardan tam not aldı. İlk kez mankenler tarafından sergilenen bu pırlantalar, sürdürülebilir lüksün yeni bir yüzünü ortaya koydu. Etkinliğe, Türkan Şerbetçi, Neslihan Kozanoğlu, Meltem Demir, Arzu Kunt ve Arzu Özal gibi isimler katıldı.


mücevher

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