İstanbul'da mücevher daveti

Çevre dostu faaliyetlere büyük ilgi gösteren hanımlar, dün Türkiye'de muhteşem bir lansmana tanık

oldular. Emilia Lab Grown, InterContinental İstanbul Hotel'de gerçekleştirdiği etkinlikte, ekolojik ayak

izini en aza indiren sürdürülebilir pırlantalarını tanıttı. Davet, iş, sanat ve cemiyet dünyasından

hanımlardan tam not aldı. İlk kez mankenler tarafından sergilenen bu pırlantalar, sürdürülebilir lüksün yeni bir yüzünü ortaya koydu. Etkinliğe, Türkan Şerbetçi, Neslihan Kozanoğlu, Meltem Demir, Arzu Kunt ve Arzu Özal gibi isimler katıldı.