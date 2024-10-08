Atma Derneği Balıkesir'de...

ATMA Derneği, Balıkesir sokaklarının ve parklarının temiz tutulması, atıkların doğru yönetimi ve çevre bilincinin artırılmasını hedefliyor. Bu önemli işbirliği, Balıkesir'in çevre temizliği konusundaki duyarlılığını artırarak şehrin sokaklarını daha temiz bir hale getirmeyi amaçlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, işbirliği hakkında yaptığı açıklamada, “Balıkesir olarak doğamızın ve çevremizin korunması için atılan her adıma destek vermek bizim önceliğimizdir. ATMA Derneği ile yürüttüğümüz bu çalışma, çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir şehir oluşturmak adına atılmış önemli bir adımdır. Halkımızı da bu önemli çalışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum” dedi. ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy ise, “ATMA Derneği olarak Balıkesirdeki iş birliğimizle şehrin daha temiz çevreye kavuşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Gaziantep’ten sonra Balıkesir'in de bu harekete destek vermesi bizim için çok kıymetli. Amacımız, küçük adımlarla büyük bir fark yaratmak ve her bireyin atıklarını doğru şekilde yönetmesine yardımcı olmak dedi. ATMA Derneği, uzun vadede Türkiye genelinde tertemiz bir çevre yaratmayı ve geniş bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.