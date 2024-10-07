Döngüsel moda için güç birliği...

Sürdürülebilirlik felsefesi ışığında “döngüsel moda”nın çok güçlü bir öncüsü olan Damat Tween, bu alanda bireysel ve toplumsal farkındalığı artırma amacıyla attığı adımlara yenisini ekledi. Bir Orka Holding markası olan Damat Tween, insani ve çevresel duyarlılığı ekseninde döngüsel modadaki öncülüğünü lüks elbise ve aksesuar kiralama hizmeti veren Davet Çok Elbisem Yok (Dcey) ile iş birliği yaparak taçlandırdı. İş birliği kapsamında asaletin simgesi olan eşsiz kalitedeki markanın smokinleri, artık Dcey ayrıcalığı ile kiralanabilecek. Dünyanın en kaliteli kumaşlarının kusursuz kalıplar ve eşsiz bir işçilik sanatı ile buluştuğu markanın smokinleri, aynı zamanda yüksek esneme kabiliyeti sayesinde tüm özel gecelerde şıklığı konfor garantili olarak sunuyor.