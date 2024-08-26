Bodrum Antik Tiyatrosu’nda özel gece

Bodrum Antik Tiyatrosu, dün akşam özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Limak Vakfı tarafından sanata destek amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, özenle seçilmiş eserlerden oluşan repertuarı ile Anadolu'nun en eski tiyatrolarından olan ve tarihi dokusuyla büyüleyen Bodrum Antik Tiyatrosu'nda seyirci karşısına çıktı. Dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan orkestra, 2 saatten fazla süren konserde, muhteşem performansı ve geniş repertuarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinliği iş, sanat ve medya dünyasından pek çok kişi izledi. Konserde Limak Filarmoni Orkestrası’na dünyanın önemli sahnelerinde başrol söyleyen ve aynı zamanda Limak Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmenliği görevini üstlenen ünlü tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais eşlik etti. Orkestra Şefliğini Beatrice Venezi’nin yaptığı "Limak Filarmoni Orkestrası Operanın Yıldızlarıyla Yaz Konseri”nde bilet satışından elde edilen gelir, Limak Vakfı’nın “Global Engineer Girls Türkiye” programından faydalanan kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.