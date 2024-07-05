Türkiye’de tatil denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Jolly, yaz fırsatlarını duyurdu. Yıllardır “Tatil herkesin hakkı” vizyonuyla hareket eden ve bu kapsamda misafirlerine özel paketler hazırlayan Jolly, biten erken rezervasyon kampanyasının ardından ‘Yaz fırsatları’ kampanyasını başlattı. Bu kapsamda yurtiçi ve yurtdışına özel paketler hazırlayan Jolly, her bütçeye uygun tatil sunuyor. ‘Yaz fırsatları’ kampanyasının detaylarını anlatmak için basınla bir araya gelen Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve CEO & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar sektöre dair de değerlendirmelerde bulundu.