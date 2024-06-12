Magazin Hattı

“Değişimi Yönetmekte Öncü Ol”

Global HR Summit 2024, “Lead Change” –“Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!” temasıyla online platformda yapıldı.

Giriş: 12 Haziran 2024 Çarşamba
“Değişimi Yönetmekte Öncü Ol”

Dünyanın önde gelen toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E.’ın kurucusu olduğu, İnsan ve Kültür Yönetimi’nin en kritik konularının detaylı olarak işlendiği Global HR Summit 2024 muhteşem bir başarı ile sona erdi. İki gün boyunca devam eden fiziki oturumlarda dünyaca ünlü konuşmacılar, konferans, panel, eğitim programları ve masterclasslarla eşsiz bir deneyim sundu. Ayrıca, 5-6-7-8 Haziran’da birbirinden özel içerikler Zirve’nin online platformundan tüm dünyadaki katılımcılar tarafından beğeni ile izlendi. Global HR Summit 2024’ün “Onur Konuşmacısı”; geçtiğimiz yıl olduğu gibi, İnsan Kaynakları dünyasının duayen ismi, ünlü yönetim gurusu, İnsan Kaynakları alanında en etkili isimlerden biri, Michigan Üniversitesi Profesörü, RBL Grup Kurucu Ortağı, kuramları ve kitaplarıyla “İnsan Kaynaklarının Babası” kabul edilen Dave Ulrich oldu. Ulrich konuşmasında, zorlu dönemlerde insan kaynaklarının gücünden bahsederek “Dünyadaki dinamik değişikliklere cevap vermek için sürdürülebilir bir dönüşüm nasıl sağlayabiliriz?” sorusu üzerinden teknoloji, yapay zeka, mega trendler, dönüşüm ve işin geleceği konusu üzerinde durdu. “Bugünün dünyasında, işi değiştiren dönüşümleri ve çevikliği nasıl inşa edebiliriz?”, “Değer yaratmak için dönüşümü nasıl sağlayabiliriz?” becerileri hakkında açıklamalar yaptı. Ulrich ayrıca, insan kapasitesinin ve çevikliğin öneminden de bahsederek sürdürülebilir dönüşümün nasıl olacağını anlattı.

Global HR Summit

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Global HR Summit 2024, “Lead Change” –“Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!” temasıyla online platformda yapıldı.

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