Magazin Hattı

Yaza merhaba daveti

Eylül Deniz, 2024 yaz sezonuna unutulmaz bir etkinlikle başladı.

Giriş: 23 Mayıs 2024 Perşembe
Yaza merhaba daveti

Sanat dünyasında adından sıkça söz ettiren Eylül Deniz, 2024 yaz sezonunu unutulmaz bir etkinlikle karşılıyor. Galeri, Dursun Gündoğdu, DG Art Project'in katkılarıyla Baha Toygar ve Banu Seyhan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen "ART’N JAZZ" adlı organizasyonuyla sanatseverleri ağırladı. Bu özel gece, sanatın ve yazın coşkusunu bir araya getirirken, galerinin yeni sezon koleksiyonunun da tanıtımı yapıldı. Misafirler, özgün sanat eserlerini yakından inceleme fırsatını bulacak ve sanatçımız Eylül Deniz ile tanışarak eserleri yakından inceledi. Eylül Deniz Galerisi, her zaman olduğu gibi sanata ve sanatçıya verdiği değeri bu etkinlikle bir kez daha gözler önüne serdi. "ART’N JAZZ" organizasyonu, sanata olan ilginin ve yazın enerjisinin bir araya geldiği, unutulmaz anların yaşandığı bir gece olarak hafızalara kazındı.

Eylül Deniz

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