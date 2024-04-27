Açılış etkinliği...

Skyland Home İnteria design store içinde açılışı gerçekleşen açılışa cemiyet, iş dünyasının sevilen isimleri ve davetliler katıldı. Hostingini Arzu Kalaylı'nın yaptığı, Catering Barley Brasserie ve DJ performansı ile açılışa gelen konuklar eğlenceli vakit geçirip, sosyal medya hesaplarından da bol bol fotoğraf paylaştılar. Davetliler arasında Meltem Demir, Elif Akyazıcı Girgin, Zerrin Menteşeoğlu, Arzu Özal, Melda Aksu, Ebru Akyüz, Nuray Fenercioğlu gibi cemiyet hayatının sevilen isimler yer aldı.