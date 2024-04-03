Özel hediye...

İş insanı Selahattin Ayan, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), yararına düzenlenen iftar davetinde, Türkan Şerbetçi’ye özel bir hediye takdim etti. Sayın Şerbetçi’ye, kendi fotoğraflarıyla süslenmiş 100 adet madlen çikolata kutusu verildi. Selahattin Ayan, “Türkan Şerbetçi Hanım’a bu anlamlı hediye ile bir nebze bayram coşkusu yaşatmak istedik.” dedi. Türkan Şerbetçi ise aldığı hediyeye ilişkin, “Bu güzel sürprizle şimdiden bayram coşkusu yaşadım. Bayramda aldığım en anlamlı bayram çikolatası oldu.” ifadelerini kullandı.