Magazin Hattı

Özel davet

Cemiyet hayatının ünlü hanımları etkinlikte bir araya geldi.

Giriş: 27 Mart 2024 Çarşamba
Özel davet

Dünya moda endüstrisinin öncü ve yenilikçi markalarından Sisley, 12 yıl sonra iddialı bir dönüş yaparak GalataPort'taki şık mağazasını moda severlere açtı. Hakan Hacısoyu ve Murat Şimşek’in ev sahipliğinde geçen davette tüm konuklar Sisley’in yeni koleksiyonunu inceleme fırsatı buldu. OVER-Q güvencesiyle Türkiye pazarına tekrar adım atan Sisley, bu özel etkinlikle hem moda tutkunlarına hem de stil sahibi alışveriş severlere unutulmaz bir deneyim sundu. Sisley'in yeniden doğuşunu kutlamak için düzenlenen etkinlik,cemiyet üyeleri ve etkileyici Influencerlar olmak üzere seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Markanın cesur ve özgün tarzını yansıtan koleksiyonlar, misafirler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.

özel davet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Hanımların Bebek keyfi...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları güneşli havanın keyfini Bebek'te çıkardılar.
Güncel Machler'in İngiltere tatili

Bettina Machler, yakın arkadaşları Rana Tabanca ve Sara Rodrik ile birlikte Londra'da tatil yaptı.
Magazin Hattı Özel davet

Cemiyet hayatının ünlü hanımları etkinlikte bir araya geldi.
Güncel Koç, köpeğine veda etti

Caroline Koç, patili dostunun hayata gözlerini yumduğunu belirterek sosyal medya hesabından köpeğine veda etti.
Güncel Yeni yaşını ailesiyle kutladı

Romina Garih yeni yaşını eşi Niv Garih, kardeşi Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu çifti ile birlikte kutladı.
Güncel Kosifler İtalya'da...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hasan Kosif ve Meral Kosif çifti, kızları Hilal Kosif ile birlikte İtalya'ya tatil yaptılar.
Davetler Büyük Kulüp’te kazanan Yılmaz oldu!

Türkiye’nin en eski sosyal kulübü olan Büyük Kulüp başkanlığına Talat Yılmaz seçildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı seçimde iş dünyasının seçkin simaları kendi adaylarına destek oldular.
Magazin Hattı Tapan ikinci kez baba oldu!

İş insanı Eran Tapan ile Demet Sönmez çifti anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.
Magazin Hattı Görkemli açılış...

Eğlence ve lezzetin bir araya geldiği açılış davetine iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı.

Caddeler Sabancı'nın Bebek turu...

Geçtiğimiz yıl ailesiyle birlikte Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, Bebek'te objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Dostlarından sürpriz kutlama

Adalet İnanç yeni yaşını dostlarıyla bir arada kutladı.
Jet Set Cameron Diaz, ikinci kez anne oldu

51 yaşındaki Cameron Diaz ve 45 yaşındaki Rapçi eşi Benji Madden, ikinci kez anne ve baba oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.