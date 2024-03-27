özel davet

Dünya moda endüstrisinin öncü ve yenilikçi markalarından Sisley, 12 yıl sonra iddialı bir dönüş yaparak GalataPort'taki şık mağazasını moda severlere açtı. Hakan Hacısoyu ve Murat Şimşek’in ev sahipliğinde geçen davette tüm konuklar Sisley’in yeni koleksiyonunu inceleme fırsatı buldu. OVER-Q güvencesiyle Türkiye pazarına tekrar adım atan Sisley, bu özel etkinlikle hem moda tutkunlarına hem de stil sahibi alışveriş severlere unutulmaz bir deneyim sundu. Sisley'in yeniden doğuşunu kutlamak için düzenlenen etkinlik,cemiyet üyeleri ve etkileyici Influencerlar olmak üzere seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Markanın cesur ve özgün tarzını yansıtan koleksiyonlar, misafirler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.