Görkemli davet...

Jet Set

"Hiçbir şey beni durduramaz"

Geçtiğimiz yaz aylarında dünya turnesinden önce ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirip hastaneye kaldırılan ve 4 gün boyunca komada kalan Madonna, o zor günleri anlattı; "Hiçbir şey beni durduramaz"