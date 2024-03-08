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Görkemli davet...

HRD Antwerp, Türkiye elmas piyasasına yeniden adım atmak amacıyla HRD Türkiye’yi kurma kararını İstanbul’daki Belçika Konsolosluğu’nun ev sahipliğindeki davetle taçlandırdı.

Giriş: 08 Mart 2024 Cuma
Görkemli davet...

HRD Antwerp, Türkiye elmas piyasasına yeniden adım atmak amacıyla HRD Türkiye’yi kurma kararını İstanbul’daki Belçika Konsolosluğu’nun ev sahipliğindeki davetle taçlandırdı. Etkinliğe Belçika İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht, HRD Antwerp CEO’su Ellen Joncheere ve HRD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arzu Özer olmak üzere iş, cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Açılış konuşmasını yapan Belçika İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht, konukları selamlayarak davete katılmalarından ötürü teşekkürlerini sundu.



Belçika Konsolosluğu

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