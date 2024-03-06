Magazin Hattı

Sanat ve gastronomi buluştu

Sanat ile gastronominin buluştuğu ve bir deneyim alanına dönüştüğü, EMA Kolektif’in organizasyonuyla gerçekleşen “Artful Dining”in ikinci edisyonunun ilk yemeği sanatçı Güneş Terkol onuruna gerçekleşti.

Giriş: 06 Mart 2024 Çarşamba
Sanat ve gastronomi buluştu

Sanat ile gastronominin buluştuğu ve bir deneyim alanına dönüştüğü, EMA Kolektif’in organizasyonuyla gerçekleşen “Artful Dining”in ikinci edisyonunun ilk yemeği sanatçı Güneş Terkol onuruna gerçekleşti. İlk edisyonu gibi ilgi gören Artful Dining’e iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Sinem Keskinel ve Zeynep Emeç tarafından kurulan EMA Kolektif’in organize ettiği, Türk çağdaş sanatı ve sanatçılarının üretimlerini kutlamayı amaçlayan “Artful Dining” serisinin ikinci edisyonunun ilk yemeği gerçekleşti. Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi'nin Küratörü Adriano Pedrosa tarafından Bienal’in Ana Sergisi’ne davet edilen Sanatçı Güneş Terkol’un kutlama yemeği için, Şef Didem Şenol sanatçının “Trendeki Düşler” eserinden ilham alarak geceye özel hazırladığı menüyle konuklara eşsiz bir deneyim yaşattı. JDE Türkiye, Brothers, İnoksan, Atelier Rebul ve Koleksiyon’un katkılarıyla gerçekleştirilen Artful Dining’in ikinci edisyonunun ilk yemeğine aralarında Banu-Hakan Çarmıklı, Öner-Tuba Kocabeyoğlu, Billur- Atilla Tacir, Türkan Özilhan ve Oğul Türkkan’ın olduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.



BUGÜNE KADAR ALTI AKŞAM YEMEĞİ YENDİ

EMA Kolektif’in organize ettiği; Türkiye’nin önde gelen çağdaş sanatçılarının imza eserleri için hazırlanan özel menülerin sanatseverlerle buluştuğu Artful Dining kapsamında bugüne kadar 6 etkinlik düzenlendi. Erdil Yaşaroğlu, Kezban Arca Batıbeki, Murat Germen, Ekrem Yalçındağ ve Gülay Semercioğlu’nun onuruna düzenlenen Artful Dining’in ilk edisyonu, Güneş Terkol ile başlayan ikinci edisyonla devam etmeyi sürdürüyor.

Sanat ve gastronomi buluştu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Sanat ve gastronomi buluştu

Sanat ile gastronominin buluştuğu ve bir deneyim alanına dönüştüğü, EMA Kolektif’in organizasyonuyla gerçekleşen “Artful Dining”in ikinci edisyonunun ilk yemeği sanatçı Güneş Terkol onuruna gerçekleşti.
Güncel Özel gecede gastronomik deneyim...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri şık davetle özel bir gastronomik deneyim yaşadılar.
Magazin Hattı Moda ve trend etkinliği...

Cemiyet ve sanat dünyasının birbirinden ünlü isimleri aktif yaşam spor giyim markasının gerçekleşen koleksiyon lansmanında buluştu.

Güncel Spor tutkunları...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan ve Aslışah Alkoçlar Demirağ spor yaptıkları anları sosyal medya hesabından takipçileri için paylaştılar.
Davetler Güçlü kadınlardan “Eğitime Destek”

YEKÜV Vakfı yöneticileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla cemiyet hayatının önde gelen kadınları ve modacı Atıl Kutoğlu ile birlikte eğitime destek vermek amacıyla bir araya geldiler.
Güncel Sabancı'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı...

Güler Sabancı: “Kadınların eğitim ve istihdama erişimi temel bir insan hakkıdır ve kalkınma için ön koşuldur”

Güncel Sanatın Ruhu'na 'Akpınar' ile başlıyor...

Kosta Rika'da ATV kazası geçirerek sevenlerini korkutan Elif Dürüst, tedavi sonrası sanat programına usta oyuncu Metin Akpınar ile başlıyor.
Güncel "Kent Manzaraları" sergisi...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları "Kent Manzaraları" isimli resim sergisinde bir araya geldiler.
Jet Set "Bu manşetleri durdurun"

Afazi ve Demans hastalığıyla mücadele eden ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis'in eşi Emma Heming, hafta sonu gördüğü gazete manşetlerine isyan ederek 'Kocamda neşe kalmadığı yalan' dedi.
Güncel Ünlü sanatçıdan ikonik parfümler...

Resim ve heykel sanatçısı Cengiz Yatağan, parfüm tutkusundan ilham alarak tasarladığı yeni kokularını anlattı
Jet Set Brown, evlilik teklifini anlattı...

'Stranger Things' adlı dizinin ünlü oyuncusu Millie Bobby Brown, nişanlısı Jake Bongiovi'nin kendisine nasıl evlenme teklif ettiğini katıldığı programda anlattı.
Güncel Dostlarıyla yemek yediler...

Celal-Şebnem Çapa çifti aile dostları Arzu-Murat Atabarut ve Osman Çarmıklı ile yemekte bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.