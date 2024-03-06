Magazin Hattı

Moda ve trend etkinliği...

Cemiyet ve sanat dünyasının birbirinden ünlü isimleri aktif yaşam spor giyim markasının gerçekleşen koleksiyon lansmanında buluştu.

Giriş: 06 Mart 2024 Çarşamba
Moda ve trend etkinliği...

Moda ve trendlerin yenilikçi ve aynı zamanda popüler markası Comm-Ci’nin Feriye Sarayı’nda keyifli bir brunch etkinliğiyle gerçekleşen koleksiyon tanıtım daveti, sosyal yaşamın tanınmış isimlerini bir araya getirdi. İstanbul cemiyet hayatı ile magazin ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı davet büyük bir ilgi gördü. Marka Danışmanı Didem Ece’nin ev sahipliğinde gerçekleşen davete televizyon dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra; Ayşegül Hotiç, Fulya Eyilik, Zeynep Üstünel, Nergis Pekuysal'ın da aralarında bulunduğu seçkin bir misafir grubu katıldı. Baştan sona enerji dolu ve keyifli anların yaşandığı etkinlikte, markanın enerjik, dinamik, renkli, özgür, tarz ve cesur kadınlardan ilham alınarak hazırlanan koleksiyonları büyük ilgi gördü. Misafirlerin keyifli sohbetler yaptığı, leziz ikramların sunulduğu harika bir kahvaltı eşliğinde hoşça vakit geçirdiği etkinlikte kısa bir konuşma yapan marka Danışmanı Didem Ece, ‘’Comm-Ci’yi sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Üretimini yaptığımız ürünlerde sağlığınızı ve konforunuzu düşünürken aynı zamanda çevreye duyarlı ve dost bir marka olma sorumluluğundayız.’’ diyerek konuşmasını bitirdi. Davetin renkli anlarından birisi de Yoga Eğitmeni Ayçe Karadağ’ın misafirlere Yüz ve Kahkaha Yogası’nın farkındalığı arttıcı yönünü anlatması ve egzersizleri yaptırdığı anlar oldu.

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