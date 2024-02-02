Magazin Hattı

Lezzet tutkunları buluştu

Cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış isimleri, Yeniköy’de gerçekleşen ve sosyal sorumluluk bilincini ön plana çıkaran özel bir davette buluştu.

Giriş: 02 Şubat 2024 Cuma
Lezzet tutkunları buluştu

Yepyeni menüsü ve iç mekânıyla büyüleyici bir dönüşüm geçiren Azur, bu özel gecede sadece gastronomi tutkunlarına lezzet dolu bir gece yaşatmakla kalmadı, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincini de ön plana çıkardı. Azur'un ünlü şefi Mert Şeran tarafından hazırlanan kış menüsünün tanıtıldığı davette biraraya gelen konuklar harika ve lezzet dolu bir akşamın keyfini çıkardı. Azur’un yenilenen menüsünde mezeler, ara sıcaklar, ana yemekler misafirlerin büyük beğenisini kazandı. Gecede, Av Dr. Onur Altınkan ve Av. Mustafa Meydan’ın imzasını taşıyan “Hayvan Hakları: Canlarımızın Hayat Rehberi” kitabının tanıtımı yapılarak davetlilere satışa sunuldu. Elde edilen gelir, sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri, tedavileri ve kısırlaştırılması gibi hayvan haklarına yönelik önemli projeleri desteklemek için kullanılacak. Tadım menüsü sonrasında başlayan after parti, Azur'un üst katındaki private room'da geceyi zirveye taşıdı. Jack Lives Here'ın özel kokteylleri, müzik dolu anlara eşlik ederek unutulmaz bir atmosfer yarattı. Lezzet tutkunlarını buluşturan davette Ayşe Burcu Kaya, İpek-Berk Köse, Tuğçe Postoğlu gibi tanınmış simalar yer aldı.

Yeniköy

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Magazin Hattı Lezzet tutkunları buluştu

Cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış isimleri, Yeniköy’de gerçekleşen ve sosyal sorumluluk bilincini ön plana çıkaran özel bir davette buluştu.

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