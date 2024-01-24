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Sanat tutkunlarına Simülakra sergisi...

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri Simülakra sergisinde bir araya geldi.

Giriş: 24 Ocak 2024 Çarşamba
Sanat tutkunlarına Simülakra sergisi...

Loft Art, Simülakra sergisi ile İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On’daki mekânında sanatseverleri ağırladı. Simülakra sergisi, gerçeklik ve sanal dünyanın sınırlarını keşfeden bir sanat deneyimi sunuyor. Aslı


Özer, Civan Aydın, , Loya Kader Öztürkmen, Nilüfer Topal, Sezayi Aydın, Taha Üstündağ’ın yer


aldığı sergide 7 sanatçıdan çeşitli disiplinlerden 54 eser, izleyicilere benzersiz bir görsel şölen sunuyor. Bu özel sergide, sanatçıların gerçekçi figürlerin ve gizemli detayların birleşimiyle yarattığı deneyim, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi, Jean Baudrillard'ın; Simülakrlar ve Simülasyon eserinden ilham alarak, gerçeklikten neredeyse ayırt edilemeyen bir kopya yaratma ve kendi gerçekliğini inşa etme fikri üzerine odaklanıyor. İzleyiciye, yaşananların gerçek mi yoksa sanal


dünyanın dayatıldığı gerçeğe benzeyen inandırılmış bir ilüzyon dünyası mı olduğu sorularını sordurarak, insan duygusunun anlama ve anlamlandırma gücünü keşfetmeyi amaçlıyor. Sergi, böylece izleyicilerin kendi algılarını sorgulamalarına ve simülasyon ile gerçeklik arasındaki ince çizgiyi düşünmelerine olanak tanıyarak, Baudrillard'ın felsefi bakış açısını görsel bir deneyimle birleştirmeyi hedefliyor.

Onur AYDIN

Simülakra Loft Art

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