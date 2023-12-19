Magazin Hattı

Özel açılış...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları açılışta bir araya geldiler.

Giriş: 20 Aralık 2023 Çarşamba
Özel açılış...

Dünyada en çok sevilen gastronomi markalarından biri olan Belçikalı Le Pain Quotidien 5. şubesini Fulya’da Marriott Executive Apartments‘da açtı. Le Pain Quotidien yeni açılan şubesini yeni yıl konseptli, iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasından seçkin isimlerin katıldığı özel bir davete imza attı. Bu çok özel davete Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci ve Hilal Deveci, Honest Holding Pazarlama Direktörü Tuğçe Tanju Atıl, Arzu Kunt, Sinan Öncel, Mustafa Taviloğlu, Yahşi Baraz, Alegra Levi, Yüksel Mermer, Batya Kebudi, Orkun Bulut, Füsun Kuran, Kadriye Olgar, Nermin Aşçıoğlu gibi cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimleri katıldı.

Onur AYDIN

açılış

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