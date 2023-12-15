Magazin Hattı

“Artful Dining” etkinliği...

Sanat ve gastronominin buluştuğu ve bir deneyim alanına dönüştüğü, EMA Kolektif’in organizasyonuyla gerçekleşen “Artful Dining” Serisi’nin dördüncü yemeğine iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.

Giriş: 15 Aralık 2023 Cuma
“Artful Dining” etkinliği...

Sinem Keskinel ve Zeynep Emeç tarafından kurulan EMA Kolektif’in organize ettiği, Türk çağdaş sanatı ve sanatçılarının üretimlerini kutlamayı amaçlayan “Artful Dining” serisinin dördüncü yemeği Şef Emre Şen’in evinde gerçekleşti. L’OR Coffee, Brothers, Zwilling, Jotun, Macrocenter, Atelier Rebul, Koleksiyon ve Kürşat Ayvalık’ın katkılarıyla gerçekleştirilen yemekte Şef Emre Şen, serinin dördüncü konuk sanatçısı olan Ekrem Yalçındağ’ın ‘Natures’ eserinden ilham alarak geceye özel hazırladığı menüsüyle misafirlere eşsiz bir deneyim yaşattı. Türkiye’nin önde gelen çağdaş sanatçılarının imza eserleri için hazırlanan özel menülerin sanatseverlerle buluşturduğu Artful Dining serisinin dördüncü yemeğine aralarında Banu-Hakan Çarmıklı, Türkan Özilhan, Emek Külür, Sevil Dolmacı, Baha Toygar, Levent Çalıkoğlu ve Oğul Türkkan’ın olduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. EMA Kolektif organizasyonu, gerçekleştirilen “Artful Dining” serisi farklı sanatçıların onuruna düzenlenecek yemeklerle devam etmeyi sürdürecek.

EMA Kolektif

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