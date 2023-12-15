'Hayalimdeki Yarın' sergisi...

Sanatın iyileştirici gücü üzerinden depremzede çocuklarla sanatsal bir bağ kuran Mirzaoğlu Holding’in bu projesine dünyaca ünlü Türk çağdaş resim sanatçısı İsmail Acar proje liderliğinde gerçekleşti. Sanatçı İsmail Acar’ın önderliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları sonucunda ortaya çıkan eserler, sadece bir resimden çok daha fazlasını temsil ediyor. Bu eserler, çocukların yaşadıkları zorlu sürecin izlerini sanat yoluyla sarmayı amaçlıyor. Büyük bir emek ve tarifsiz bir duygusal değer taşıyan bu eserler, Adıyamanlı depremzede çocukların yeteneklerini ortaya çıkarırken aynı zamanda onlara umut veren bir yolculuk oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, “Adıyaman Gölbaşı’nda depremde etkilenen çocukları Mirzaoğlu Holding ve Ressam İsmail Acar Hoca’mız birlikte organize ederek buraya getirdiler, İstanbul’u gezdiriyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Öncesinde Gölbaşı’na giderek çocukların kendilerine, ailelerin bir şekilde destekleri olmuş. Tabii fiziki eksiklikler tamamlanıyor ama özellikle çocukların bu travmayı atlatabilmeleri için farklı bir ortamda olmaları, gezmeleri, kitaplarda okudukları yerleri bir anlamda görmeleri süreci daha da hızlandırıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çocuklar bizim geleceğimiz” dedi.