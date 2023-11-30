Yılbaşı coşkusuyla alışveriş...

Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı ev sahipliğindeki Christmas Wonderland, önceki gün Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti. Yılbaşı alışverişini çeşitli sektörlerden girişimci markalarla renklendiren etkinlik gün boyu ziyaretçi akınına uğradı. Christmas Wonderland, ünlü isimlerin de ilgi odağıydı. TOÇEV yararına çocukların eğitimi için seferber olan katılımcılar, yılbaşı alışverişi için de birbirinden güzel hediyelikleri yakından incelediler. Ev tekstili, aksesuar, dekoratif ürünler, giyim, kozmetik gibi yüzlerce markanın yer aldığı alışveriş şenliğine aynı zamanda müzik ve eğlence de eşlik etti. Cemiyet ve magazin dünyasından etkinliğe katılan isimler arasında, Ebru Uygun, Kadriye Olgar vardı.