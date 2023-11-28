Kalfaoğlu’ndan ‘Rüyarengi’ sergisi...

Nişantaşı Best art Gallery de, 24 Kasım’da başlayan ve 9 Aralık’a kadar devam edecek olan, hem ressam ve aynı zamanda öğretmen olan Simge Kalfaoğlu’nun hiç görülmemiş ‘rüyarengi’ isimli 39 eserden oluşan sergisinin açılışı yapıldı. Sergi, rüyanın anlatılamaz rengine, bilinçaltının çözülmeyi bekleyen sembollerinin ve imgelerinin kendini kolayca ele vermeyen gizemine atıfta bulunuyor. Resimlerdeki imgeler ve semboller izleyeni renkli bir düşe davet ederken, rüyanın, insanın hakikati olduğunu da masalsı bir dille duyuruyor. Resimleri izleyenler rüyaya davet ediliyor. Hiç unutulmayan renkli bir rüyaya atfen, onun anlatılamaz renginin ifadesini boyamayı denedim diyen sanatçı, sözgelimi sembolleştirdiği balık imgesi kendisine göre; yaşamın içinde sessiz,kolay ve akışta kalarak yaşamayı çağrıştırsa da, ‘ imgenin anlamı herkese göre değişebilir.’ diye de ekliyor. Best Art Gallery kurucusu ve serginin küratörü Meryem İpek Sanatçımız Simge Kalfaoğlunun galerimizdeki sergisi renkçi bir üslupla figüratif anlamda ürettiği resimleri izleyeni rüya görmeye davet ediyor. Özgün figür anlayışını, üsluplaştırdığı bir teknikle anlatan sanatçımızın sergisi sanatseverlere kapılarını açıyor.