İstanbul'da özel etkinlik...

Demos Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen Istanbul Art Fair -IAF-2023 VIP açılışla Lütfi Kırdar Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Davete iş, cemiyet ve sanat dünyasının isimleri katıldı. Kemal Gülman, Ahmet Güneştekin, Sibel İlkiz Istanbul Art Fair’a katılan isimler arasında yeraldı. 19 Kasım tarihine kadar Lütfi Kırdar Sergi Salonu’nda izlenecek Istanbul Art Fair bu sezon sanatın dışında Antika’ya da yer veriyor. Art Fair 2023 Istanbul Sanat ve Antika Fuarı, Artiox Sanat Borsası ana partnerliğinde Yerli yabancı birçok galeri ve artistlerin eserlerini görebilme fırsatı sunuyor. Sebahattin Aslan ve Hüseyin Aslan’ın kurucusu olduğu Demos Fuarcılık A.Ş., dünyanın her yerinden üyelere ve katılımcılara Istanbul Art Fair 2023’e dahil olma, görülme ve keşfedilme olanağı, erişimi sağlıyor. Sürdürebilir sanat, geleceğin mimarında büyük katkısı olan ve kendini ifade etme biçiminin en yalın örneği -sanatın- özel seçkin işlerini Istanbul Art Fair’da görmekteyiz. Fuar da 36 Osmanlı Padişahının Portreleri ve Tuğraları sergisi özel bir alanda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Arthill birbirinden değerli ve özel koleksiyonlarla yeralıyor. Sultan II.Abdülhamid Han’ın Maliye Nazırı Vezir Ahmed Raşad Paşa Koleksiyonu’na ait eserler Arthill’in özel imzalı koleksiyon eserlerinden sadece biri. Osmanlı döneminin önemli el yazmaları, konsol saatleri, sultanlara ait murassa nişan ve mücevherler, Hilye-i Şerife, Arthill’in salonunda izleyici ile buluştu.