Magazin Hattı

Hanımların Bakü gezisi

“Türkiye Çöl Olmasın” sloganı ile kurulan TEMA Vakfı, çalışmalarına destek sağlamak üzere cemiyet hayatının ünlü hanımlarıyla Bakü'yü ziyaret etti.

Giriş: 24 Ekim 2023 Salı
Hanımların Bakü gezisi

“Türkiye Çöl Olmasın” sloganı ile kurulan TEMA Vakfı, çalışmalarına destek sağlamak üzere


cemiyet hayatının ünlü hanımlarının oluşturduğu Kaynak Çalışma Grubu (TEMA-K), her yıl


“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” konseptiyle bir yurtdışı seyahati düzenliyorlar. Bu yıl


Türkiye’de yaşanan büyük deprem felaketinin ardırdan Ekim ayına ertelenen gezi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Tarihi zenginliği, göz alıcı mimarisi, çevresindeki doğal zenginlikleri ve doyurucu mutfağıyla büyüleyici bir ülke olan Kardeş Ülke Azerbaycan gerçekleşti. TEMA-K gönüllü grubundan Esra Öztürk, Sedef Mercan ve Aslıhan Şentürk’ın yöneticiliğinde Bakü gezisine cemiyet


hayatının ünlü hanımları büyük ilgi gösterdi. Dünya Kadınlar Günü için organize edilen geziden elde edilen gelir TEMA Vakfı'nın doğa eğitimi programlarına aktarıldı. Dört günlük Bakü seyahatine TEMA-K gönülleri 30 kişilik grup ile İstanbul’dan Bakü’ye uçarak muhteşem bir dört gün geçirdiler. Gezinin son gününde hafta başında Nurgün Kemalbay’ın doğum günü olması sebebiyle Bakü’de sürpriz bir doğum günü pastası daha kesildi. TEMA Vakfı çalışmalarına destek sağlamak üzere cemiyet hayatının ünlü isimlerinin oluşturduğu Kaynak Çalışma Grubu (TEMA-K), zengin kültürel mirası ve doğal yapısıyla öne çıkan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen dört günlük gezi; İçeri Şeher (İçeri Şehir), Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Fevvareler Meydanı, Alev Kuleleri (Flame Towers), Şehitler Hıyabanı, Şirvanşahlar Sarayı, Yaşıl Bazar (Yeşil Pazar), Gobustan Milli Parkı, Mud Volcanos (Çamur Volkanları), Ateşgah, Yanardağ, Highland Park (Dağüstü Park), Petrol Pompaları ve Müzeler gibi tarihi yerler gezilirken, öğle ve akşam yemeklerinde Bakü’nün ünlü mekanları Marı Vanna, Şırvan Şah, Prıve Steak House, Nobel, Chınar Asıan ve Mangal Steak House Restaurantlar’da tercih edildi.

Bakü TEMA

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