Sanat ve mücevher buluştu!

Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Jewelry Show'un desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Art for Jewellery: Inspiration Hub” mücevher ve sanatı 4 gün boyunca fuarda bir araya getirdi. Mücevher Marka Danışmanı Aylin Gözen ve Öznur Yakın’ın düzenlediği etkinlik “Zamansız Asalet -Klasikten Yapay Zekaya İlham Kaynakları” adıyla, bir dönemin ikonik tasarımları olan klasik arabaları, yapay zeka ile ortak hazırlanan bir organizasyonda katılımcılara sundu. Açılışını Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ve İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık’ın gerçekleştirdiği Art for Jewellery’de; yabancı influencerlar’ın ve uluslararası kurumların panelleri, dünyanın en önemli trend tahmin firması WGSN’in yeni sezon trend tahminleri sunumu ziyaretçilere anlatıldı. Bir dönemin klasik arabalarının günümüzde de büyük beğeni toplamasını sağlayan ve insanları mıknatıs gibi kendine çeken tasarımları, ikonik tasarımlar oluşturmada ipuçları olarak değerlendirildi.