Magazin Hattı

Venedik Sarayı'nda özel davet

İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente, Venedik Sarayı’ndaki konutunda özel bir sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Giriş: 03 Ekim 2023 Salı
Venedik Sarayı'nda özel davet

Şehirde sanat rüzgarı devam ediyor. Sanatla olan güçlü bağını ve çok sevdiği koleksiyonunu ilk kez Türkiye’deki konuklarıyla paylaşan İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente, iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasından isimleri ağırladı. Geceye Jaklin- Şerif Güner, Füsun-Sinan Kuran, Ayten Danışman gibi isimler katıldı. Sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan İtalya Başkonsolosu Elena Clemente, geceye dair şunları söyledi: “Contemporary İstanbul haftasındayız, şehrin her köşesinde sanatın başrolde olduğu etkinlikler yapılıyor. Önümüzdeki hafta da İstanbul Modern’in düzenlediği ve İtalya’nın, Castello di Rivoli Müzesi Direktörü Carolyn Christov-Bakargiev’in katılımıyla konuk ülke olarak yer alacağı “Müzeler konuşuyor” Konferansı gerçekleşecek. Büyük tutkum olan çağdaş sanatın bu verimli günlerini böyle bir akşamla kutlamak istedik. Davet “Wild & Art Dinner” konseptiyle gerçekleşti. 40 kişilik özel davetin menüsünde lezzetli ve sağlıklı ikramlar yer aldı. Geceye dair lezzetler gıdanın dönüşümü ve yabandan ilham alan The Good Wild imzalıydı.

Elena Clemente İtalya İstanbul Başkonsolosu

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