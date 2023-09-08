Londra'da yeni mağaza

Dünya markası olma hedefi doğrultusunda ilerleyen Fulya Gündoğdu, sunduğu doğal ve vegan içeriklere sahip ürünlerini Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezinde açtığı mağazasında satışa sundu. İmza ve kurumsal kokulandırmada Türkiye’de önemli bir konuma sahip olan Fiolas, holistik cilt bakım ürünleri, parfüm ve ev tekstili ile yaşama ve güzelliğe bütünsel yaklaşmaya devam ediyor. Westfield London Alışveriş Merkezinde açılan Fiolas Londra mağazasında; ev, yaşam ve holistik güzelliğe dair ürünler yer alıyor.