Bodrum'da mis kokulu davet

Cemiyet hayatının ünlü simaları Bodrum'daki şık bir lansmana katıldı. Marka kurucusu Mediha Ağaoğlu, eşsiz kokularını bu kez iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin beğenisine sundu. 'Eila' ile başladığı mis kokulu ‘niche’ yolculukta Türkiye sınırlarını aşan kimyager Mediha Ağaoğlu, markasının ulusal lansmanını Bodrum'da gerçekleştirdi. Rammos Otel'deki görkemli buluşmaya iş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri büyük ilgi gösterdi. Ünlü konuklarına markasının eşsiz 'imza' niteliğindeki kokularını deneten ve tam not alan Ağaoğlu, "Akan hayatımızdaki anlar ve mekanlar arasındaki muhteşem köprüler; parfümler… Soyutla somut arasında bir alem. Yıllar sonra burnunuza gelen bir kokunun bizi seneler öncesindeki bir ana ışınlaması tam da böyle bir duygu" sözleriyle duygularını dile getirdi.