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Dalaman'da bayram buluşması

Hilton Dalaman Yönetim Kurulu üyeleri, bayram tatillerini Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa'da geçirerek otel Genel Müdürü Ümit Yaşar Atalay ile bir araya geldi.

Giriş: 30 Haziran 2023 Cuma
Dalaman'da bayram buluşması

Hilton Dalaman Yönetim Kurulu üyeleri, bayram tatillerini Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa'da geçirerek otel Genel Müdürü Ümit Yaşar Atalay ile bir araya geldi. Bu buluşma sırasında bayramlaşmanın yanı sıra gelecek sezonlarda gerçekleştirecekleri yeni projeler hakkında da görüş alışverişinde bulundular. Yönetim kurulu üyeleri, Hilton Dalaman'ın eşsiz bir destinasyon olduğunu ve tasarladıkları bu yapının bölgenin ekosistemiyle uyumlu olduğunu vurguladı. Bayram boyunca yoğun etkinlik takvimlerine sahip olduklarını belirten yönetim kurulu üyeleri, konuklarını renkli ve eğlenceli bir deneyimle buluşturmanın heyecan verici olduğunu, ayrıca sahne performansları, dans gösterileri ve özel eğitmenler eşliğinde düzenlenen programların, minik misafirlerin yanı sıra tüm konukların beğenisini kazandığını ve Hilton Dalaman'ın gastronomi dünyasına da yön veren imza lezzetlerini sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ümit Yaşar Atalay Dalaman

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