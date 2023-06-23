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Başkonsoloslukta “Yaz Partisi”

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası’nın (BCCT) Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde düzenlediği geleneksel “Yaz Partisi”, diplomatik çevrelerle iş ve sanat dünyasını bir araya getirdi.

Giriş: 23 Haziran 2023 Cuma
Başkonsoloslukta “Yaz Partisi”

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası’nın (BCCT) Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde düzenlediği geleneksel “Yaz Partisi”, diplomatik çevrelerle iş ve sanat dünyasını bir araya getirdi. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ve BCCT Başkanı Chris Gaunt OBE ev sahipliğinde, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris’in de katılımıyla Birleşik Krallık Kralı Charles III onuruna Yaz Partisi organize edildi. Etkinliğin açılış konuşmasında, Başkonsolos Kenan Poleo, Kralın onuruna düzenlenen davete evsahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek; “Bu gece, Birleşik Krallık ve Türkiye'nin ikili ilişkilerini kutlamak için bir araya geldik. Aramızda muhteşem yeni Büyükelçimiz Jill Morris de var. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Bizi mükemmel ortaklar yapan ticaretimizi ve tüm kültürel bağlarımızı güçlendirmek yolunda durmadan ilerliyoruz. Jill Hanım ve Türkiye ağındaki çok deneyimli ekiplerimizle birlikte ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız.” dedi. BCCT Başkanı Chris Gaunt OBE, gelenekselleşen BCCT Yaz Partisi'nin keyifli bir buluşmanın ötesinde, iş insanlarına yeni işbirlikleri ve bağlantılar kurma platformu sunduğuna değinerek, bu etkinlikte farkındalığı arttırıcı sosyal sorumluluk konularına özen gösterdiklerini belirtti. Bu yıl sürdürülebilir yardım ve destek teması çerçevesinde, özellikle maddi imkanları kısıtlı öğrencilerin eğitimine destek sağlayan Türk Eğitim Vakfı’nı misafir ettiklerine vurgu yaptı. Davetlileri STK lar için sadece bir geceyle sınırlı kalmayan bir etkide bulunmaya teşvik ederek, olumlu bir sinerji yaratmayı hedeflediklerine dikkat çekti.

Birleşik Krallık Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu

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Magazin Hattı Başkonsoloslukta “Yaz Partisi”

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası’nın (BCCT) Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde düzenlediği geleneksel “Yaz Partisi”, diplomatik çevrelerle iş ve sanat dünyasını bir araya getirdi.

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