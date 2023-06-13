Demir şarkı çıkardı!

İş insanı Meltem Demir, müzik dünyasına adım attı. Çok iddialı bir parça ile müzik hayatına atılan Meltem Demir yeni bir single çıkardı. Büyük beğeni toplayan şarkısının hikayesini anlatan Demir, “Önceden rahatlamak için şarkı söylerdim, müzisyen bir arkadaşımın önerisi ile stüdyoya girdim ve çok güzel bir şarkı çıktı ortaya. Çıkan sonuçtan oldukça memnunum” dedi. Her zaman kendi kendine şarkı söylediğini ve bunun kendisini rahatlattığını söyleyen Meltem Demir, şarkının çıkış hikayesini şöyle anlatıyor; “Her zaman kendi kendine şarkı söylemeyi severdim ve bu benim rahatlama yolum. Ama hiçbir zaman profesyonel düşünmedim. Bir arkadaşım hadi şarkı söyleyelim stüdyoda dedi ve öyle başladı hikayemiz. Ozan Kavaslıoğlu imzalı şarkının sözleri çok hoşuma gitti. Her zaman diğer adım harika oldu. Şimdide harika avcı yeni single çıkarmış diyorlar sosyal medyada. Bu da benim çok hoşuma gidiyor”.