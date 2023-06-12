Magazin Hattı

İstanbul'da Karayipler ışıltısı

Dünyaca ünlülerin tercihi, Ligne St. Barth, Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinlikle Karayip yazlarının çarpıcılığını Boğaz’a taşıdı.

Giriş: 12 Haziran 2023 Pazartesi
İstanbul'da Karayipler ışıltısı

St. Barth adalarında 33 yıl önce kurulan Ligne St Barth, efsanevi güneş yağı olarak popülerliğini korurken; marka tutkunlarını İnanır Grup Yönetim Kurulu Üyesi Senem Sena İnanır ve Melis Özer ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda düzenlediği ‘yaza merhaba’ davetiyle bir araya getirdi. Deniz kenarında çimlerin üzerinde piknik konseptinde geçen etkinlikte güneşin keyfini çıkaran davetliler Ligne St Barth’ ın geliştirdiği mucizevi formüllerinin ve Papaya gibi özel meyve özlerinin kullanıldığı ‘Manikürsüz El Bakımı’nı deneyimleme fırsatı buldu. Şıklıklarıyla göz dolduran davetliler Ligne St Barth ürünlerine tam puan verdi. Pelin Kaya, Merve Oflaz, Melodi Elbirliler, Rüya Büyüktetil, Meriç Küçük, Hande Tokmak, Serap Korkmaz Arslan, Dilek Arslan Dilber ve Eylem İpek tarzlarıyla davete renk kattılar.


İstanbulda Karayipler ışıltısı

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Magazin Hattı İstanbul'da Karayipler ışıltısı

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