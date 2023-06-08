Yeni koleksiyona şık tanıtım

Geometrik desenli kumaşlarla harmanlanan tasarımları ile yaz ayları boyunca plajlarda kadınlara zarif ve üst düzey rahatlık sağlayacak olan Nefes X DeFacto Koleksiyonu, İstanbul Feriye’de gerçekleşen lansman ile tanıtıldı. Rüya Büyüktetik’in ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana moda, magazin ve cemiyet dünyasından isimler katıldı. Aralarında Ceylan Çapa, Feryal Gülman gibi isimlerinin bulunduğunu etkinlikte, birbirinden şık tasarımlara sahip olan egzotik desenleri ile dikkat çeken koleksiyon büyük ilgi gördü. İstanbul Boğazı’nın etkileyici manzarasına karşı nefes egzersizi ve ürün deneyimleme gibi aktivitelerin de yapıldığı lansmanda koleksiyondan parçalar konukların beğenisine sunuldu.