Moda severleri buluşturan davet

Türkiye’deki ilk marka & ünlü iş birliklerinden birini ünlü oyuncu ve model Tuba Ünsal ile hayata geçirmiş olan Koton, bu sezon yeniden Tuba Ünsal ile bir araya geldi. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Tuba Ünsal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana Elif Boyner, Şahika Ercümen, Özlem Avcıoğlu, Aslı Kuseyrioğlu gibi ünlü isimler katıldı. İş, moda, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin katıldığı etkinlikte, 70’li yılların günümüze uyarlanmış genç ve eğlenceli moda dokunuşlarından ilham alan koleksiyon büyük ilgi gördü. Misafirlerin keyifli vakit geçirdiği lansmanda, ev sahibi Tuba Ünsal ‘’Koton ile tekrar buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Birlikte moda zevkimi ve trendleri yansıtan capcanlı bir koleksiyona imza attık.’’ dedi.