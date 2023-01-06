Magazin Hattı

Görkemli ödül gecesi!

Otomotiv sektörünün en dikkat çeken, kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan “ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2022 Gladyatörleri” gala gecesinde sektörün önde gelen isimleri bir yıl aranın ardından tekrar buluştu.

Giriş: 06 Ocak 2023 Cuma
Görkemli ödül gecesi!

Otomotiv sektörünün en dikkat çeken, kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan “ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2022 Gladyatörleri” gala gecesinde sektörün önde gelen isimleri bir yıl aranın ardından tekrar buluştu. Divan Kuruçeşme’de ODMD tarafından düzenlenen gecede bir araya gelen otomotiv sektörü temsilcileri hem yılı değerlendiler hem de 2023 yılı ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODMD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on üçüncüsü heyecanlı bir törene de sahne oldu. Gerçekleştirilen geleneksel gecede, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 20 dalda ödüller de sahiplerini buldu. Otomotiv sektörünün bir araya geldiği gecede, Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar başarılı sunumları ile ödül törenine renk kattı. Başta ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt olmak üzere, aralarında Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Ford Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Yüksel Mermer, İbrahim Aybar ve İnan Ekici’nin bulunduğu otomotiv sektörünün önde gelen isimleri gelecek yıllara daha da umutlu baktıklarının altını çizdiler.

ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2022 Gladyatörleri

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