Ressam kardeşlerden sergi!

Ressam Yüksel Başaran Yıldız ve Han Keser kardeşler İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda

eserlerini sergilediler. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki fuarda sanatçı

kardeşlerin yoğun ilgi gören tabloları ziyaretçi akınına uğradı. Ressam anne Nilay Yıldız’ın çocukları 11 yaşındaki Yüksel Başaran Yıldız ve 23 yaşındaki Han Keser etnik ve calligraphy abstract çalışmalarından oluşan tablolarını fuarda sanatseverlerin beğenisine sundu. Tablolarında antik yazıtlardan günümüzdeki graffiti sanatından ve özel mistik sembollerden ilham alan Han Keser, küçük yaşından beri resimle ilgilendiğini ve tablolar yaptığını belirtti. 4 yaşından beri resimle ilgilenen Yüksel Başaran Yıldız, fuarda sergilediği tablolarını evrenden insan bedenine akan enerji renklerinden ilham alarak yaptı. Sanat, siyaset, cemiyet ve magazin dünyasından; Ahmet Aras, Yahşi Baraz, Tamer Levent, Arzu Kunt, Zeynep Germen gibi isimler genç sanatçıların fuardaki standını ziyaret ederek tebrik ve başarı dileklerini ilettiler.