Magazin Hattı

Ressam kardeşlerden sergi!

Ressam Yüksel Başaran Yıldız ve Han Keser kardeşler İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda eserlerini sergilediler.

Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi
Ressam kardeşlerden sergi!

Ressam Yüksel Başaran Yıldız ve Han Keser kardeşler İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda


eserlerini sergilediler. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki fuarda sanatçı


kardeşlerin yoğun ilgi gören tabloları ziyaretçi akınına uğradı. Ressam anne Nilay Yıldız’ın çocukları 11 yaşındaki Yüksel Başaran Yıldız ve 23 yaşındaki Han Keser etnik ve calligraphy abstract çalışmalarından oluşan tablolarını fuarda sanatseverlerin beğenisine sundu. Tablolarında antik yazıtlardan günümüzdeki graffiti sanatından ve özel mistik sembollerden ilham alan Han Keser, küçük yaşından beri resimle ilgilendiğini ve tablolar yaptığını belirtti. 4 yaşından beri resimle ilgilenen Yüksel Başaran Yıldız, fuarda sergilediği tablolarını evrenden insan bedenine akan enerji renklerinden ilham alarak yaptı. Sanat, siyaset, cemiyet ve magazin dünyasından; Ahmet Aras, Yahşi Baraz, Tamer Levent, Arzu Kunt, Zeynep Germen gibi isimler genç sanatçıların fuardaki standını ziyaret ederek tebrik ve başarı dileklerini ilettiler.

Yüksel Başaran Yıldız Han Keser

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Bostancı, son yolculuğuna uğurlandı!

Galatasaray'ın eski yöneticisi iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel Albayrak Ailesini yalnız bırakmadılar...

İş, siyaset ve cemiyet hayatının tanınmış simaları iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı'nın cenaze törenine katılarak dostlarının acısını paylaştılar.

Davetler 'Oyunname II'ye imza günü...

İzlediği 2 bine yakın oyunu “Oyunname” adlı kitabında toplayan Tilda Tezman, ikinci kitabı “Oyunname II”’ye özel bir imza günü gerçekleştirdi.
Jet Set Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu!

American Music Awards’ın kazananları dün gece yapılan görkemli törenle belli oldu.
Güncel Ailece bir arada!

Bettina Machler, oğlu Can Hakko, kızı Pia Hakko Yeşil ve torunu Lily June ile birlikte ailece eğlendikleri bir hafta sonu geçirdi.
Güncel Dostlarıyla Dubai'de...

Beyza Uyanoğlu, dostlarıyla çıktığı Dubai tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin Hattı Doktorlardan resim sergisi...

Kardiyolog Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Nişancı’nın pandemi döneminde başladığı resim çalışmaları “Doktordan Resim Sergisi” ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Güncel Albayrak’ın torunu hayatını kaybetti!

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti.

Magazin Hattı Ressam kardeşlerden sergi!

Ressam Yüksel Başaran Yıldız ve Han Keser kardeşler İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda eserlerini sergilediler.

Davetler 5. İstanbul Orchestra’Sion'da ödül gecesi!

5. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması Ödülleri düzenlenen özel geceyle sahiplerini buldu.

Caddeler Bebek ziyaretçileri...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel Aslışah'ın yoga saati!

İkinci çocuğuna hamile olan Aslışah Alkoçlar Demirağ, yoga yaptığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.