Magazin Hattı

Çeşme’de nostaljik beach defilesi!

Tasarımcı Tuncay ve Anıl Çetin kardeşler, Çeşme’de bir defile gerçekleştirdi.

08 Ağustos 2022 Pazartesi
Çeşme’de nostaljik beach defilesi!

Two Cowboys olarak anılan ve yeni nesil Fashion Show anlayışıyla moda dünyasına farklı bir bakış açısı getiren Tuncay ve Anıl Çetin kardeşler, bu kez de Çeşme’de bir defile gerçekleştirdi. Daha önce düzenledikleri 2 farklı konsept defileyle dikkat çeken İzmirli kardeşler, haftasonu ‘Summer Fashion Show’ defilesine imza attı. Çeşme Fly-Inn Beach’de gerçekleşen organizasyonda ünlü modeller Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy başta olmak üzere toplam 15 manken görev aldı. Bir yıl içerisinde üçüncü moda gösterilerini düzenleyen Çetin kardeşler, bu sefer vintage kıyafetlerden oluşan tasarımları ön plana çıkardı. Hazırlıkları 2 ay süren gecede ilk olarak yerli ve yabancı dansçılardan oluşan Dans Stop ekibinin gösterisi sunuldu. Sonrasında podyuma çıkan mankenler, 30 parçadan oluşan nostaljik tasarımları sergiledi. Birbirinden renkli kostümlerin sunulduğu gecede dikkat çeken ayrıntı ise Özge Ulusoy’un bikini üstü giymesi oldu.

Tuncay ve Anıl Çetin

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