Sağlık sektöründe anlamlı iş birliği...

Genlerinizin liderliğinize ihtiyacı var” mottosuyla yola çıkılan proje kapsamında Türk Kanser Derneği ve BP Klinik insanları genlerini tanıma farkındalığını yükseltmek adına iş birliği yaptı. Yapılan iş birliğini BP Klinik’te düzenlenen basın lansmanı ile duyuran Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman ve BP Klinik Kurucusu Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Berrin Pehlivan daha çok insanı hastalık ile tanışmadan genetik testlerin yardımı ile genlerinin liderliğine inanmaya davet etti. Yapılan genetik testler ışığında çizilen yol haritası ile daha çok insanın erken teşhis imkanı elde etmesine ve sağlıklı hayat yaşamasına katkı sağlamak üzere Türk Kanser Derneği ile iş birliği yaptıklarını açıklayan BP Klinik Kurucusu ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Pehlivan hastalıkların kapınızı çaldığında değil, sağlıklı kalmanın formülünü sunan genetik testlerin önemine vurgu yaptı.