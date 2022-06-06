Saraydan ilham alan koleksiyon...

Bu özel koleksiyon, Atelier Rebul ve Çırağan Sarayı ev sahipliğinde muhteşem Saray bahçelerinde ve Boğaz manzarası eşliğinde düzenlenen görkemli bir davetle tanıtıldı. Davete iş, cemiyet, sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Arzu Kunt, Dilara Koçak, Serdar Gülgün, Tuvana Büyükçınar, Selim Demir, Sinan Öncel, Selahattin Orman, Nihan Peker bu özel geceye katılan isimler arasındaydı. Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke bu iş birliğine ilişkin duygularını şöyle ifade etti: ‘’Görkemiyle görenleri heyecanlandıran, görmeyenleri de meraklandıran Çırağan Sarayı ve koku alanında uzman asırlık geçmişe sahip Atelier Rebul uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan benzersiz bir koleksiyona imza atmış bulunuyor. İlham aldığımız tarihimiz ve yüzyıllardır konumlandığımız Boğaz’dan yola çıkarak yaratılan bu koleksiyonu deneyimleyenleri İstanbul’u ve Çırağan Sarayı’nı keşfe davet ediyoruz...” Rebul Şirketler Grubu Co-CEO’su ve Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba ise; “Bu iki asırlık markanın buluşması tesadüf değil elbette. Bizleri birbirimize çeken, geçmişlerimizden gelen kıymetli mirasımız oldu. Çırağan Sarayı’na özel bu kokuyu yaratırken, sarayın büyülü bahçelerinden ve eşsiz İstanbul Boğazı’ndan ilham aldık. Sizleri tek bir nefeste bu tarifsiz ve asırlık yolculuğa çıkarmaktan mutluluk duyuyoruz, çok heyecanlıyız. İstanbul’un değerlerini dünyanın her köşesinde hissettirmek en büyük dileğimiz.” dedi.