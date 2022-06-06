Magazin Hattı

Saraydan ilham alan koleksiyon...

Tarihi 17. yüzyıla dayanan Boğaz üzerindeki Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma Çırağan Sarayı ve 125 yılı aşkın süredir İstanbul’un koku tarihini yazan, Atelier Rebul ile yepyeni bir koku koleksiyonuna imza attı

06 Haziran 2022 Pazartesi
Saraydan ilham alan koleksiyon...

Bu özel koleksiyon, Atelier Rebul ve Çırağan Sarayı ev sahipliğinde muhteşem Saray bahçelerinde ve Boğaz manzarası eşliğinde düzenlenen görkemli bir davetle tanıtıldı. Davete iş, cemiyet, sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Arzu Kunt, Dilara Koçak, Serdar Gülgün, Tuvana Büyükçınar, Selim Demir, Sinan Öncel, Selahattin Orman, Nihan Peker bu özel geceye katılan isimler arasındaydı. Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke bu iş birliğine ilişkin duygularını şöyle ifade etti: ‘’Görkemiyle görenleri heyecanlandıran, görmeyenleri de meraklandıran Çırağan Sarayı ve koku alanında uzman asırlık geçmişe sahip Atelier Rebul uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan benzersiz bir koleksiyona imza atmış bulunuyor. İlham aldığımız tarihimiz ve yüzyıllardır konumlandığımız Boğaz’dan yola çıkarak yaratılan bu koleksiyonu deneyimleyenleri İstanbul’u ve Çırağan Sarayı’nı keşfe davet ediyoruz...” Rebul Şirketler Grubu Co-CEO’su ve Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba ise; “Bu iki asırlık markanın buluşması tesadüf değil elbette. Bizleri birbirimize çeken, geçmişlerimizden gelen kıymetli mirasımız oldu. Çırağan Sarayı’na özel bu kokuyu yaratırken, sarayın büyülü bahçelerinden ve eşsiz İstanbul Boğazı’ndan ilham aldık. Sizleri tek bir nefeste bu tarifsiz ve asırlık yolculuğa çıkarmaktan mutluluk duyuyoruz, çok heyecanlıyız. İstanbul’un değerlerini dünyanın her köşesinde hissettirmek en büyük dileğimiz.” dedi.

Çırağan Sarayı Atelier Rebul Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Koç, dostlarıyla koyları gezdi!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Esra Dinçkök ve ünlü fotoğrafçı Mert Alaş tekneyle koyları gezdi.
Davetler Yeni koleksiyona özel davet...

Modacı Ece Nayman, İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonunu moda tutkunu hanımlarının beğenisine sundu.
Güncel Teknede kutlama!

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Melisa Von Faber Castell ve Maya Portakal Bitargil, teknede bir araya gelerek doğum günü kutlaması yaptı.
Magazin Hattı Dijital Sanat Festivali başladı...

Fişekhane’de düzenlenen küratörlüğünü Türkiye’nin ilk yapay zeka küratörü Avind’in yaptığı 2. İstanbul Dijital Sanat Festivali kapılarını sanatsevere açtı.
Davetler Japon lezzetleri Bodrum'a taşındı...

İş dünyasının ünlü isimleri, Bodrum'da Japon lezzetleriyle bilinen Nobu Restaurant'ın açılışına katıldı
Caddeler Hanımların Bebek turu...

Maria Elhadef yakın arkadaşı Aylin Saruhan'la Bebek'te buluşurken Bettina Hakko caddede alışveriş yaptı.
Davetler 50. İstanbul Müzik Festivali...

Sanat ve müzikseverler İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 50. İstanbul Müzik Festivali'nde buluştu.

Güncel Sportif Özilhan!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan Basketbol oynarken çekildiği fotoğraflarıyla dikkat çekti.
Haftanın Şıkları Davet şıklığı...

Hande Sezer Pekcan
Güncel 'İyi ki doğdun sevgilim...'

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko'nun kız arkadaşı Merve Oflaz sevgilisinin doğum gününü 'İyi ki doğdun sevgilim' mesajıyla kutladı.
Magazin Hattı Kardeşlerden ortak sergi...

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’ün fizyogram tekniği ile çektiği fotoğrafları ve kız kardeşi Dr. Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu’nun siyah-beyaz fotoğrafları “MEET” adıyla düzenlenen sergi ile bir araya geldi.

Magazin Hattı Bodrum'da sezona merhaba...

Akana Cennet Koy, 2022 yaz sezonu için misafirlerine özel bir davet verdi...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.