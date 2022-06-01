Öğrencilerinin mezuniyetini ablasıyla kutladı!

Uluslararası ödüllü, Ressam ve Moda Tasarımcısı Emre Ertürk, bir süredir Vakko Esmod Akademi 2021-2022 eğitim yılı diploma programı öğrencilerine, Türkiye'de bir ilk olan; Yaratıcılıkta Inovasyon dersleri veriyor. Ertürk ayrıca, Vakko Esmod sertifika programı öğrencilerine de, çanta aksesuar tasarımı dersleri veriyor. Ders verdiği öğrencilerinin her birinin çok değerli olduğunu ve onların eğitimine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşayan Ertürk, onların başarılarıyla da gurur duyuyor. Geçtiğimiz hafta ablası, Nazlı Ertürk’le Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan Emre Ertürk, o gün başarılı geçen eğitim dönemini kutladıklarını belirtti. Öğrencilerinin başarısını kutladıklarını belirten Ertürk, bu keyifli kutlamanın ardından ise Arnavutköy'de yakın bir arkadaşının Yalısında, onuruna düzenlenen davete katılmak üzere Nişantaş’ından ayrıldı.