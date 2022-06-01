Magazin Hattı

Öğrencilerinin mezuniyetini ablasıyla kutladı!

Uluslararası ödüllü, Ressam ve Moda Tasarımcısı Emre Ertürk, öğrencilerinin mezuniyetini ablasıyla birlikte kutladı.

01 Haziran 2022 Çarşamba
Öğrencilerinin mezuniyetini ablasıyla kutladı!

Uluslararası ödüllü, Ressam ve Moda Tasarımcısı Emre Ertürk, bir süredir Vakko Esmod Akademi 2021-2022 eğitim yılı diploma programı öğrencilerine, Türkiye'de bir ilk olan; Yaratıcılıkta Inovasyon dersleri veriyor. Ertürk ayrıca, Vakko Esmod sertifika programı öğrencilerine de, çanta aksesuar tasarımı dersleri veriyor. Ders verdiği öğrencilerinin her birinin çok değerli olduğunu ve onların eğitimine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşayan Ertürk, onların başarılarıyla da gurur duyuyor. Geçtiğimiz hafta ablası, Nazlı Ertürk’le Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan Emre Ertürk, o gün başarılı geçen eğitim dönemini kutladıklarını belirtti. Öğrencilerinin başarısını kutladıklarını belirten Ertürk, bu keyifli kutlamanın ardından ise Arnavutköy'de yakın bir arkadaşının Yalısında, onuruna düzenlenen davete katılmak üzere Nişantaş’ından ayrıldı.

Emre Ertürk Ressam ve Moda Tasarımcısı mezuniyet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler "Hababam Sınıfı Parıltı’yla El Ele"

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, ünlü isimleri "Hababam Sınıfı Parıltı'yla El Ele" adlı tiyatro oyununda yeniden bir araya getirdi.
Davetler 25. yıla özel konser...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, doğal taş sektörüyle tanınan markanın 25’inci yıl kutlamalarına katılarak dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say’ı dinledi.
Güncel Bebek ziyaretçileri...

İş insanı Halis Komili ile eşi Alev Komili ve Beste Yurttaş önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Magazin Hattı İstanbul aşıklarına özel tasarım...

İstanbul’un ikonik simgeleri olan Kız Kulesi, Galata Kulesi, Boğaz Köprüsü, Ada Vapuru ve Medusa heykeli; İstanbul aşıklarınına tanıtıldı.

Davetler En iyilere ödül gecesi!

İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri dün gerçekleşen ödül töreninde bir araya geldi.

Jet Set Partinin şıkları...

Dünyaca ünlü isimlerden Kim Kardashian, Gigi Hadid ve Kendall Jenner şık tarzlarıyla tekne partisinde boy gösterdiler.

Güncel Ailece doğum günü kutlaması!

Pınar Talay ve Derya Ayaydın ailece bir araya gelerek anneleri Adalet Ayaydın'ın doğum gününü kutladı.
Caddeler Boğaz'da tekne keyfi...

İş insanı Alize Dinçkök, kızı ve erkek arkadaşı Başar Kozanoğlu ile birlikte Boğaz'da tekne keyfi yaptı.
Güncel Dostlarla eğlenceli kutlama!

Neslişah Alkoçlar Düzyatan yeni yaşını dostları Sanem-Ralf Tezman çifti ve Melisa Mutlu ile birlikte tatilde kutladı.
Güncel Baba-oğul iş başında...

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Nezih Barut ve İbrahim Barut şirkette bir araya geldi.
Haftanın Şıkları Kırmızı şık!

Pervin Ersoy
Güncel Yaz parfümlerine özel davet...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, bir parfüm markasının yeni çıkardığı ürünün lansmanında bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.