Öğrenciler Birleşik Krallık'ta...

Tarabya İngiliz Okulları’nda (TBS) eğitim gören 15 öğrenci Birleşik Krallık, Westminster Sarayı’nda Lordlar Kamarası’nda parlamento üyelerine hitap etti. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında son zamanlarda artan temaslar ve karşılıklı ziyaretler, ülkeler arasındaki ilişkileri üst düzeye çıkardı. Eğitim alanındaki ilişkilerde büyük bir yol kat eden TBS (Tarabya İngiliz Okulları) sahibi Mehmet Gültekin ve öğrencileri Lordlar Kamarası daimi üyesi Mohamed Iltaf Sheikh’in davetlisi olarak parlamentoda ağırlandı. Öğrenciler arasında bulunan 3 Türk, konuşma yaparak lordlara hitap etti. Ardından Lord Sheikh’e Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait motifler bulunan vazo ve tabak hediye edildi. Program, grup fotoğrafı ve parlamento turuyla sona erdi.